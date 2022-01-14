الرئيس مون يؤكد أن من بين أهداف زيارته للإمارات دعم استضافة إكسبو بوسان

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" الذي يقوم حاليا بجولة في 3 دول عربية إن من بين أهداف زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الترويج لمساعي مدينة بوسان من أجل استضافة معرض إكسبو 2030، متعهدا بتقديم الدعم الحكومي اللازم لتحقيق ذلك الهدف.وقد أجرى الرئيس "مون" محادثات هاتفية مع ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" بعدما تم إلغاء المحادثات المباشرة بينهما، وأعرب مون عن تعازيه في ضحايا الهجوم بطائرة بدون طيار على منشأة نفطية وعلى المطار الدولي في أبوظبي.وكان من المخطط أن يقوم الرئيس "مون" بزيارة لأبوظبي، لكن الزيارة تم إلغاوها لدى مغادرته سيول.وفي أثناء زيارته للجناح الكوري في معرض إكسبو دبي، التقى الرئيس "مون" بعمدة مدينة بوسان "بارك هيونغ جون"، وقال إن من بين أهداف زيارته للإمارات الترويج لاستضافة إكسبو بوسان، ودعاه إلى بذل جهود للترويج لصورة كوريا الجنوبية خلال الفترة المتبقية من معرض إكسبو دبي والعمل على تحقيق هدف استضافة معرض إكسبو في بوسان لعام 2030.كما قام الرئيس "مون" بزيارة لمستشفى الشيخ خليفة التخصصي الذي يديره مستشفى جامعة سيول الوطنية منذ 8 سنوات، وأكد على أهمية التعاون الصحي والطبي بين دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.وبعد ذلك توجه الرئيس "مون" إلى المملكة العربية السعودية بعد ظهر اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية تستغرق يومين.