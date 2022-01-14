كوريا الشمالية تقول إنها اختبرت صواريخ موجهة تكتيكية أمس

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قالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء إنه تم أمس الاثنين إطلاق صواريخ موجهة تكتيكية بناء على البرامج الصاروخية لأكاديمية علوم الدفاع واللجنة الاقتصادية الثانية.ونشرت الوكالة صورة لصاروخ تكتيكي أطلقته كوريا الشمالية، يعتقد أنه من طراز "كي إن - 24"، وقالت إن الصاروخ أصاب الهدف بدقة قبالة الساحل الشرقي.وأضافت الوكالة إن الهدف من تجربة الإطلاق كان تقييم الصواريخ الموجهة التكتيكية التي يجري إنتاجها ونشرها، والتحقق من دقة منظومة الأسلحة.ويبدو أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لم يشرف على اختبار الصواريخ الموجهة التكتيكية بالأمس.وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد أعلنت ان كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى يشتبه بأنهما باليستيان، من المنطقة القريبة من مطار "سون آن" في العاصمة بيونغ يانغ.وتم رصد تحليق الصاروخين في الساعة الثامنة و50 دقيقة، والثامنة و54 دقيقة، لمسافة 380 كيلومترا.وفور قيام كوريا الشمالية بإطلاق الصاروخين، أعرب مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية عن أسفه الشديد لمواصلة بيونغ يانغ إطلاق الصواريخ، بينما دعا الرئيس "مون" الذي يقوم حاليا بجولة خارجية إلى الإدارة المستقرة للوضع في شبه الجزيرة الكورية.