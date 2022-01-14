الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من اختبارات الصواريخ الكورية الشمالية وتدعو للحوار

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أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن التجارب الصاروخية الإضافية التي أجرتها كوريا الشمالية ودعت إلى الحوار بين الأطراف المعنية.ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" اختبارات كوريا الشمالية بأنها "تثير القلق بشكل متزايد". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، حيث قال أيضا إن تلك الاختبارات تذكير آخر بضرورة عودة جميع الأطراف إلى المحادثات لنزع فتيل التوتر وتعزيز نزع السلاح النووي بشكل يمكن التحقق منه في شبه الجزيرة الكورية.وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان الأمم المتحدة إنشاء قناة حوار لحل القضية النووية لكوريا الشمالية، قال "دوجاريك" إن القناة موجودة بالفعل، موضحا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يدعم هذا الإطار الدبلوماسي الذي ينبغي استخدامه.ووفقا للجيش الكوري الجنوبي، أجرت كوريا الشمالية تجارب إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى من منطقة مطار "سون آن" في بيونغ يانغ صباح يوم أمس الاثنين باتجاه البحر الشرقي.