الرئيس الكوري وولي العهد السعودي يعقدان محادثات لبحث التعاون الثنائي

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ناقش الرئيس مون جيه إن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إجراءات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك التصدير المحتمل للأسلحة والمفاعلات النووية إلى الرياض.وقال المكتب الرئاسي في سيئول في بيان له إنه بعد إجراء المحادثات في قصر اليمامة بالرياض، وقع الجانبان على اتفاقيات أولية للتعاون في تطوير ما يسمى بالهيدروجين الأخضر، والذي يتم إنتاجه من مصادر الطاقة المتجددة، والتعاون في بناء منظومة اقتصاد الهيدروجين.وبموجب تلك الاتفاقيات، ستتمكن كوريا الجنوبية من تأمين إمداداتها من الهيدروجين والأمونيا التي لا تسبب انبعاثات كربونية من السعودية. وفي المقابل، ستقوم كوريا الجنوبية بمساعدة السعودية على تشغيل السيارات التي تعمل بالهيدروجين وبناء محطات التزويد بوقود الهيدروجين، وفقا للبيان.