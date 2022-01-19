كوريا والسعودية توقعان مذكرات تفاهم بشأن اقتصاد الهيدروجين

Photo : YONHAP News

وقعت كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية أكثر من اثني عشر اتفاقا أوليا لتعميق التعاون بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والرعاية الصحية واقتصاد الهيدروجين.وتم التوقيع على مذكرات التفاهم خلال منتدى أعمال حول النمو المبتكر الذكي في الرياض يوم أمس الثلاثاء، بحضور الرئيس الكوري "مون جيه إين"، الذي يقوم بزيارة حاليا للسعودية تستغرق يومين.وتستهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الهيدروجين والطاقة والتصنيع والبنية التحتية والرعاية الصحية والقطاع الرقمي. وبموجب هذه الاتفاقيات، ستوفر المملكة العربية السعودية الهيدروجين والأمونيا محايدة الكربون لكوريا الجنوبية، بينما ستساعد سيول في تشغيل السيارات التي تعمل بالهيدروجين ومحطات التزويد بالوقود الهيدروجين في المملكة العربية السعودية.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية إن مذكرات التفاهم ستساعد في بناء مشاركة بين البلدين في مجال اقتصاد الهيدروجين والحياد الكربوني.