محامٍ منتسب للحزب الحاكم يكشف عن تسجيلات هاتفية غير رسمية للمرشح الرئاسي

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قام محامٍ كان قد نشر كتابا ينتقد فيه المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ"، بالكشف عن محادثات هاتفية مسجلة تحتوي على لغة بذيئة يُزعم أن "لي" وجهها ضد شقيقه وزوجة شقيقه.وعقد "جانغ يونغ ها" مؤلف كتاب "وداعا يا لي جيه ميونغ" مؤتمرا صحفيا يوم أمس الثلاثاء كشف فيه عن تسجيلات مدتها 160 دقيقة لحوار عبر الهاتف قيل إنه تم منذ سنوات بين لي وأفراد أسرته حول قضايا الأسرة. وقال جانغ، عضو اللجنة الخاصة ضد لي في حزب "قوة الشعب"، إن المرشح الرئاسي سُمع مرارا وهو يلقي كلمات مهينة ومسيئة لشقيقه وزوجة شقيقه. وقال إنه على الرغم من الكشف عن بعض التسجيلات من قبل، إلا أن معظمها سيكون جديدا بالنسبة لعامة الناس.وعن كيفية حصوبه على تلك الملفات، رفض المحامي الإجابة، واكتفى بالقول إنه من الصعب شرح ذلك. ويأتي إفصاح جانغ عن تلك التسجيلات بعد أن بثت قناة "إم بي سي" أجزاء من مكالمات مسجلة بين زوجة المرشح الرئاسي لحزب "قوة الشعب" المعارض "يون صوك يول" وصحفي على "يوتيوب"، وطالب حزب "قوة الشعب" المذيع بأن يكون عادلا من خلال بث تسجيلات لمحادثات لي الهاتفية المزعومة مع عائلته.وردا على الكشف عن التسجيلات، اعتذر لي للجمهور في لقاء مع الصحفيين في وقت لاحق من يوم أمس، قائلا إنه بغض النظر عن الظروف التي جرت فيها تلك المحادثات الهاتفية، فإنه يأسف للتسبب في القلق.