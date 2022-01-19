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تكلفة علاج مرضى كورونا في كوريا تصل إلى 860 مليار وون حتى الآن

Write: 2022-01-19 11:36:45

تكلفة علاج مرضى كورونا في كوريا تصل إلى 860 مليار وون حتى الآن

Photo : YONHAP News

بلغت تكلفة علاج مرضى كورونا في المرافق الطبية في كوريا الجنوبية ما يقرب من 900 مليار وون، أي حوالي 750 مليون دولار، منذ بدء الوباء في عام 2020.

وصرح "كانغ دو تيه" رئيس هيئة التأمين الصحي الوطنية في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء بأنه تم إنفاق مبلغ إجمالي قدره 869,1 مليار وون في المؤسسات الطبية لعلاج حوالي 293 ألف مريض، حتى يوم 30 نوفمبر من العام الماضي.

وقد قامت هيئة التأمين الصحي بتمويل 85,6% من التكلفة، أي 743,9 مليار وون.

وفي عام 2020، تم إنفاق 223,3 مليار وون كتكاليف علاج المصابين بفيروس كورونا، لكن هذا الرقم تضاعف ثلاث مرات تقريبا في عام 2021، ليصل إلى 645,8 مليار وون.

وفي المتوسط تم إنفاق مبلغ 3 ملايين و80 ألف وون لعلاج كل مريض، مع تغطية هيئة التأمين الصحي لحوالي مليونين و630 ألف وون من هذا المبلغ.
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