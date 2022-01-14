توقعات بتساقط ثلوج كثيفة في المنطقة الوسطى اليوم الأربعاء

من المتوقع أن تتساقط ثلوج كثيفة على منطقة سيول الكبرى اليوم الأربعاء. وقال تقرير صادرعن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن الثلوج سوف تتساقط بما يصل إلى خمسة سنتيمترات في منطقة العاصمة بعد ظهر الأربعاء، مع ارتفاع يصل إلى سبعة سنتيمترات في بعض الأجزاء.وأضاف التقرير أن تساقط الثلوج سينتقل بعد ذلك إلى الأجزاء الجنوبية من مقاطعة "كيونغ كي" ومقاطعة "كانغ وان" الشرقية، ومقاطعتي شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ"، والمناطق الداخلية في مقاطعتي شمال وجنوب "كيونغ سانغ"، وذلك حتى مساء اليوم الأربعاء أو صباح الغد الخميس.وسوف تسجل بعض المناطق في الأجزاء الشرقية من مقاطعة "كانغ وان" وجزيرة "أوللونغ" وجزر "دوكدو" ما يصل إلى 15 سنتيمترا من الثلوج.وأشار التقرير إلى أن درجات الحرارة الصغرى الصباحية سوف تتراوح على مستوى البلاد اليوم الأربعاء ما بين 12 درجة مئوية تحت الصفر إلى درجتين تحت الصفر، ثم ترتفع درجات الحرارة إلى ما بين درجتين تحت الصفر وثماني درجات في ساعات بعد الظهر.