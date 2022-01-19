الولايات المتحدة تقول إنها تأخذ برامج الصواريخ الكورية الشمالية على محمل الجد

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن واشنطن تأخذ سلسلة إطلاق الصواريخ لكوريا الشمالية على محمل الجد ولا تقلل من شأن التهديدات التي تشكلها برامج الصواريخ "المتطورة" لكورياالشمالية. ونقل المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" هذا الموقف في إفادة إعلامية يوم أمس الثلاثاء، ردا على سؤال حول عمليات الإطلاق التجريبية الأربعة التي أجرتها كوريا الشمالية في فترة تقل عن أسبوعين. وقال كيربي إن إطلاق الصواريخ يشكل "بالتأكيد" خطورة على حلفاء الولايات المتحدة وشركائها، وأن الولايات المتحدة تتعامل مع ذلك "بجدية بالغة"، مشددا على أنه "لا يوجد أي تخفيض لمخاطر تلك الصواريخ". وكانت الحكومة والجيش في الولايات المتحدة قد قيّما في ردود فورية على عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية الأخيرة، أنها لا تشكل تهديدا مباشرا للأراضي الأمريكية، لكنهما شجبا عمليات الإطلاق. وردا على سؤال عن نوع أحدث الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية أول من أمس الاثنين، قال المتحدث باسم البنتاغون إن الولايات المتحدة تعتبرها صواريخ باليستية، موضحا أن الولايات المتحدة ما زالت تبحث في هذا الأمر. وكانت بيونغ يانغ قد قالت يوم الثلاثاء إن الصاروخين اللذيْن تم إطلاقهما في اليوم السابق هما صاروخان تكتيكيان موجهان، بينما اعتبرتهما سيول صواريخ من طراز "كي إن-24" الباليستية قصيرة المدى، وهي نسخة كورية شمالية من نظام الصواريخ التكتيكية التابع للجيش الأمريكي "إيه تي إيه سي إم إس". وقال كيربي إن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد تقييم كوريا الجنوبية.