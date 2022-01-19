بدء تلقي الطلبات من الشركات الصغيرة للتعويض عن أضرار كورونا

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بدأت الحكومة الكورية اليوم الأربعاء في قبول طلبات التعويض الحكومي للشركات المحلية الصغيرة التي تكبدت خسائر كبيرة بسبب تشديد قواعد التباعد الاجتماعي من أجل مواجهة وباء كورونا في البلاد.وقالت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة إن حوالي 550 ألف شركة ظلت تخضع لقيود معززة منذ يوم 6 ديسمبر يمكنها الآن تقديم طلبات عبر الإنترنت لتلقي التعويضات، بدءا من الساعة 9 من صباح اليوم.وسوف يحصل المتقدمون على مبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين وون، بواقع 2,5 مليون وون لكل من الربع الرابع من العام الماضي والربع الأول من هذا العام.وبعد مراجعة الدرجة الائتمانية لمقدم الطلب، وحد الضمان، والتأخر في سداد الضرائب، إذا تم منح المزيد من التعويضات، فسيتم دفعها بحلول منتصف فبراير.ومع ذلك، إذا تبين أن المتقدمين تلقوا أموالا أكثر مما فقدوه، فسيُطلب منهم إعادة الأموال الزائدة في غضون خمس سنوات، بدون فوائد.