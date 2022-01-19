إصدار تحذير من تساقط ثلوج كثيفة على منطقة العاصمة

Photo : YONHAP News

تم إصدار تحذير من تساقط الثلوج بكثافة على منطقة العاصمة سيول والمناطق المحيطة بها. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الأربعاء إنه تم إصدار التحذير من تساقط الثلوج بكثافة على منطقة العاصمة في الساعة 9 صباحا.ويصدر مثل هذا التحذير عندما يكون من المتوقع تساقط الثلوج بارتفاع خمسة سنتيمترات أو أكثر خلال الـ24 ساعة التالية.وتم إصدار تحذير من تساقط الثلوج في الأجزاء الشمالية من مقاطعة "كيونغ كي"، مع وجود تحذيرات أخرى حاليا للمناطق الجنوبية أيضا في تلك المقاطعة، والأجزاء الشمالية من مقاطعة "تشونغ تشُنغ".وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن جميع المناطق الأخرى تقريبا في البلاد ستشهد أيضا تساقطا للثلوج في فترة ما بعد ظهر اليوم، باستثناء المناطق الساحلية وبعض المناطق في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ".ومن المتوقع أن تغطي الثلوج، بارتفاع يتراوح بين سنتيمتر واحد إلى ثلاثة سنتيمترات، المنطقة الوسطى في فترة ما بعد الظهر، بينما من المرجح أن يبلغ ارتفاع الثلوج في الأجزاء الغربية من مقاطعة "كانغ وان" سبعة سنتيمترات، بين ليلة الأربعاء وصباح الخميس.