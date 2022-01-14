سيول والرياض توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مسبك للمعادن بـ940 مليون دولار

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اتفقت كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية على إنشاء مصنع لصب وتشكيل المعادن بقيمة 940 مليار دولار داخل مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في منطقة "رأس الخير" بالمملكة.جاء ذلك في مذكرة تفاهم تم توقيعها في الاجتماع الثالث للجنة "الرؤية الكورية السعودية 2030"، الذي عقد في الرياض أمس الثلاثاء.وكانت كوريا الجنوبية والسعودية قد عقدتا 6 اجتماعات، منها اجتماعان على مستوى وزير، من أجل مناقشة سبل تنمية التعاون بين البلدين، منذ أن اتفقتا على التعاون في الرؤية الكورية السعودية 2030 في القمة بين البلدين التي عقدت في شهر سبتمبر من عام 2016 على هامش قمة مجموعة العشرين.وخلال الاجتماع الثالث للجنة الرؤية الكورية السعودية 2030 الذي عقد بمناسبة زيارة الرئيس الكوري "مون جيه إين" الحالية للسعودية، قام الجانبان بمراجعة الإنجازات التي تم إحرازها في السنوات الماضية، ومناقشة مشروعات تعاونية جديدة.وحضر الاجتماع وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "مون سونغ أوك"، ووزير الاستثمار السعودي "خالد الفالح".وتوقع الجانبان أن تسهم مذكرة التفاهم الجديدة في أن يتم استثمار 6.6 مليار دولار من خلال إنشاء شركات مشتركة داخل مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية.كما اتفقا على بدء العمل في تشغيل تجريبي لوحدة تحلية المياه البحرية في غضون شهر مارس القادم.وقال الوزير الكوري "مون" في كلمة ألقاها في الاجتماع إن الرؤية الكورية السعودية 2030 تعد منصة للاستعداد للمستقبل، ودعا الجانب السعودي إلى بذل جهود مشتركة لدعم التعاون والاستثمار بين الشركات الكورية والسعودية.