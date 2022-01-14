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الدولية

نائبا وزيري الخارجية الكوري والأمريكي يبحثان إطلاقات كوريا الشمالية الصاروخية

Write: 2022-01-19 12:42:21Update: 2022-01-19 14:08:24

نائبا وزيري الخارجية الكوري والأمريكي يبحثان إطلاقات كوريا الشمالية الصاروخية

Photo : YONHAP News

أجرى نائبا وزيريْ الخارجية الكوري الجنوبي والأمريكي محادثات هاتفية، وبحثا إطلاقات كوريا الشمالية الصاروخية وقضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي إن نائبة وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان" عقدت محادثات هاتفية مع نظيرها الكوري "تشيه جونغ غون" أمس الثلاثاء.
وأضافت أن الجانبين قد أكدا مجددا على أهمية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمواجهة التحديات الدولية.
وقالت إن "شيرمان" أدانت قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ باليسيتية في الآونة الأخيرة، ووصفته بأنه انتهاك للقرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي، وأنها بحثت مع نظيرها الكوري ضرورة بذل جهود مشتركة لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
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