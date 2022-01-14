ارتفاع حصة الأجانب المقيمين في كوريا من إجمالي عدد الإصابات بكورونا

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وسط ارتفاع حصة الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية من إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا، دعت السلطات الصحية الكورية الأجانب المقيمين في البلاد إلى تلقى جرعة إضافية من اللقاحات المضادة للفيروس.جاء ذلك بعد أن بدأت حصة الأجانب من إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا تشهد زيادة منذ الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر من العام الماضي، لتصل إلى 14.2% في الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري، وذلك بعد أن كانت قد انفخضت بشكل تدريجي منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.ويرجع السبب الرئيسي في زيادة حصة الأجانب من إجمالي عدد الإصابات إلى زيادة عدد المصابين من جنود القوات الأمريكية المتمركزة في مناطق "بيونغ تيك" و"كون سان" و"أوسان" وأعضاء أسرهم منذ الأسبوع الرابع من ديسمبر من العام الماضي.يشار إلى أن معدل التطعيم بجرعة ثالثة من لقاحات كورونا للكوريين بلغ 44.4%، فيما بلغ المعدل لدى الأجانب المقيمين في كوريا 28.7%.وتم تأكيد إصابة 68.3% من الأجانب غير المطعمين أو الذين تلقوا الجرعة الأولى فقط من اللقاح.