الرئيس مون يصل إلى مصر لعقد قمة تركز على العلاقات الاقتصادية

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وصل الرئيس "مون جيه إين" إلى مصر أمس الأربعاء لعقد محادثات قمة مع الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، حيث تتصدر التجارة والاقتصاد جدول الأعمال.وقال المكتب الرئاسي إن زيارة "مون" إلى القاهرة تعد أول زيارة يقوم بها رئيس كوري جنوبي إلى مصر منذ 16 عاما.ومن المتوقع أن يتفق الرئيسان على إجراء دراسة جدوى مشتركة لاتفاقية تجارة حرة ثنائية، والتي إذا تم إبرامها ستكون أول اتفاقية تجارة حرة لكوريا مع دولة أفريقية.كما سيشارك "مون" أيضا في منتدى أعمال تخطط فيه الشركات من البلدين لمناقشة كيفية تعزيز التعاون في قطاعات السيارات الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والنقل.وتعد مصر هي المحطة الأخيرة في جولة "مون" بالشرق الأوسط التي تشمل ثلاث دول عربية، حيث قام بزيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قبل وصوله إلى مصر.