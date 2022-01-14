السيدة الأولى تلتقي بالطالبات في قسم اللغة الكورية بجامعة البنات في الرياض

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في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" وقرينته إلى المملكة العربية السعودية، التقت السيدة الأولى الكورية "كيم جونغ سوك" مع الطالبات اللاتي يدرسن اللغة الكورية في جامعة البنات العامة الوحيدة في الرياض.وفي جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، التقت "كيم" بأعضاء مجموعة دراسة اللغة الكورية وناقشت معهم موضوعات تراوحت من حفلات "بي تي إس" الموسيقية إلى الموجة الكورية في الحياة اليومية.وأعربت "كيم" عن أملها في أن تصبح الطالبات السعوديات جسرا يربط بين العالم باحتضان الثقافات المتنوعة.وقدمت "كيم" بطاقات صغيرة لكتابة الأسماء على شكل الغواصات الكوريات اللاتي تعملن في جزيرة "جيجو"، وأكواب نُقشت عليها أسماء الفتيات باللغة الكورية.كما أجرت زوجة "مون" محادثات مع رئيسة الجامعة "إيناس بنت سليمان العيسى"، التي شاركت خططها للعمل مع الجامعات الكورية في مختلف المجالات.وقد تأسست تلك الجامعة كأول جامعة للبنات في المملكة، وتوصف بأنها أكبر جامعة للبنات في العالم.