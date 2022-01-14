السياسية رئيس الوزراء يزور أول لواء جبلي للجيش في مقاطعة كانغ وون

زار رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" أول لواء جبلي في البلاد في منطقة "دونغ هيه" بمقاطعة "كانغ وان" يوم أمس الأربعاء، حيث قام بتشجيع القوات المتمركزة هناك.



وقد تم تشكيل اللواء الجبلي، وهو الأول من نوعه في الجيش الكوري الجنوبي، في الأول من ديسمبر الماضي لتحسين استجابة الجيش لقوات العدو التي تتسلل عبر المناطق الجبلية على طول شرق البلاد.



وأكد "كيم" على أهمية اللواء الجبلي الجديد، مشيرا إلى أن 70% من بيئة العمليات في البلاد هي عبارة عن تضاريس جبلية.



وطلب رئيس الوزراء من الجنود هناك صياغة تاريخ فخور وتقليد يليق بوحدة النخبة التي تحرس سلسلة جبال "بيك دو ديه غان".



وقال "كيم" إن الأمن القومي الراسخ هو أساس السلام في شبه الجزيرة الكورية، ودعا إلى الاستعداد الكامل للرد الفوري على أي نوع من التهديدات.