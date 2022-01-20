ثبات مؤشر أسعار المنتجين في كوريا خلال شهر ديسمبر

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ظلت قيمة مؤشر أسعار المنتجين ثابتة تقريبا في شهر ديسمبر الماضي، لتنتهي بذلك سلسلة ارتفاعه لمدة 14 شهرا على التوالي.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، استقر مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات عند 113.22 نقطة في ديسمبر، دون تغيير تقريبا عن الشهر السابق عندما سجل 113.23 نقطة.يُذكر أن المؤشر يعد مقياسا رئيسيا للتضخم في المستقبل، وقد ظل يسجل نموا لمدة 13 شهرا على التوالي منذ نوفمبر من العام الماضي، كما سجل مستويات قياسية لمدة 9 أشهر متتالية بدءا من أبريل، لكن سلسلة ارتفاعه انتهت في ديسمبر.وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر زيادة بنسبة 9%، مقارنة بزيادته على أساس سنوي في الشهر السابق التي بلغت 9.8%وقال البنك المركزي إن المؤشر ظل ثابت القيمة في الشهر الماضي بسبب هبوط أسعار النفط التي أدت إلى انخفاض أسعار السلع الصناعية.وانخفضت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 0.6% في ديسمبر مقارنة بالشهر الماضي، مع انخفاض أسعار منتجات النفط والفحم بنسبة 6.7%.وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية ومنتجات الغابات بنسبة 2.6% على أساس شهري، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 6.6%.