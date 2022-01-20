كوريا الشمالية تحذر من التراجع عن قرارها بالامتناع عن التجارب النووية

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ألمحت كوريا الشمالية إلى أنها قد تنهي تعليقها الاختياري للتجارب النووية والصواريخ الباليستية طويلة المدى.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس، إن اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم عقدت اجتماعا للمكتب السياسي مع الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون"، حيث تلقى الاجتماع تقارير عن الوضع في شبه الجزيرة الكورية وناقش ردود فعل كوريا الشمالية تجاه الولايات المتحدة.وأمر كيم المكتب السياسي بمهام السياسات الدفاعية لتعزيز وسائل الدفاع المادية ضد الأعمال العدائية من قبل الولايات المتحدة، كما أمر المكتب السياسي بإعادة النظر في إجراءات بناء الثقة التي اتخذتها كوريا الشمالية بمبادرة منها، وأعطى تعليمات للقطاعات ذات الصلة بالنظر على الفور في "استئناف جميع الأنشطة المعلقة مؤقتا".وقال التقرير إن المكتب السياسي شدد على أن السياسات العدائية والتهديدات العسكرية من قبل الولايات المتحدة قد وصلت إلى "خط الخطر" الذي لا يمكن تجاهله بعد الآن، على الرغم من جهود كوريا الشمالية المخلصة للحفاظ على تخفيف التوتر.وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت عن وقفها الاختياري لتجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والتجارب النووية في أبريل 2018.وجاء هذا الاجتماع الأخير بعد أن أجرت كوريا الشمالية سلسلة من التجارب الصاروخية منذ بداية هذا العام.