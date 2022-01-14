سيول تستأنف محادثات التجارة الحرة مع دول الخليج العربي

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اتفقت كوريا الجنوبية ودول الخليج العربي الست على استئناف محادثات اتفاقية التجارة الحرة بعد توقف دام 12 عاما.وأعلن وزير التجارة الكوري الجنوبي "يو هان كو" والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "نايف بن فلاح الحجرف" عن استئناف محادثات اتفاقية التجارة الحرة أمس الأربعاء في الرياض.وتم التوصل إلى الاتفاق عندما التقى الرئيس "مون جيه إين" مع رئيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فندق بالعاصمة السعودية.ويضم المجلس ست دول عربية، هي: الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وعُمان وقطر والكويت.وقد أطلقت كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي محادثات اتفاقية التجارة الحرة في عام 2007، وتم عقد ثلاث جولات من المفاوضات الرسمية حتى عام 2009، لكن المحادثات توقفت عندما أعلن مجلس التعاون الخليجي عن تعليقها في يناير 2010.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية إنه إذا تم توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالموارد، فسوف تساعد تلك الاتفاقية على إنشاء شبكة إمداد مستقرة لكوريا الجنوبية وسط أزمة النقص في الإمدادات العالمية.