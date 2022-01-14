غريغوري ميكس يدين إطلاقات كوريا الشمالية الصاروخية

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أدان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي النائب "غريغوري ميكس" أمس الأربعاء مواصلة كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ، مشددا على أن إطلاقات كوريا الشمالية الصاروخية الأربعة تعد انتهاكا للقانون الدولي وتشكل تهديدا للأمن الإقليمي.وأكد "ميكس" موقفه المبدئي المؤيد للإعلان عن إنهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية، لكنه أضاف أن ذلك سيكون أمرا دون جدوى إذا لم يكن لدى كوريا الشمالية نية للجلوس على طاولة المفاوضات.وحث ميكس كوريا الشمالية على التخلى عن طموحاتها النووية والتوقف الفوري عن شن استفزازاتها الصاروخية.وأوصى النائب الأمريكي "ميكس" بأن تتخذ الحكومتان الكورية الجنوبية والأمريكية التدابير اللازمة لدعوة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات.