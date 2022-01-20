المخرج بونغ جون هو يستعد لإخراج فيلم خيال علمي حول الاستنساخ

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قالت وسائل إعلام أمريكية اليوم الخميس إن المخرج الكوري الجنوبي الفائز بجائزة الأوسكار "بونغ جون هو" سيعود من جديد بفيلم باللغة الإنغليزية يستند إلى رواية خيال علمي غير منشورة عن الحيوانات المستنسخة، ومن المحتمل أن يقوم الممثل الأمريكي "روبرت باتينسون" بدور البطولة.ووفقا لوسائل الإعلام، يستعد المخرج الكوري الجنوبي لتحويل رواية "إدوارد أشتون" التي ستُنشر قريبا بعنوان "ميكي 7" إلى فيلم بالتعاون مع شركة "وارنر بروز".وأوضحت التقارير أن "روبرت باتينسون" يجري محادثات للقيام بدور البطولة في الفيلم الذي لم يتم اختيار عنوانه بعد، والذي من المحتمل أن يكون من تأليف وإخراج وإنتاج "بونغ".وتدور أحداث الرواية التي ستُنشر في الربع الأول من العام حول موظف مؤقت في رحلة استكشافية أرسلت لاستعمار عالم الجليد، ويرفض أن يتم استبداله بنسخة أخرى مستنسخة منه تسمى "ميكي 8".وسيكون هذا الفيلم أول مشروع لـ"بونغ" منذ فيلم "الطفيلي"، الذي فاز بأربع جوائز أوسكار في عام 2020، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم، كما سيكون أيضا ثالث مشروع له باللغة الإنغليزية، بعد فيلم "محطم الجليد" في عام 2013، و"أوكجا" في عام 2017.