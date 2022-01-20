ارتفاع إصابات كورونا في كوريا إلى 6603

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ارتفع عدد حالات الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 6 آلاف حالة لأول مرة منذ حوالي شهر، وسط الانتشار السريع للسلالة "أوميكرون" المتحورة شديدة العدوى.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إنه تم تسجيل 6603 حالات طوال اليوم السابق.وبذلك تجاوزت الحصيلة اليومية مستوى ستة آلاف حالة للمرة الأولى منذ 27 يوما، عندما تم تسجيل 6233 حالة يوم 24 ديسمبر. ومقارنة بالأسبوع الماضي، ارتفعت الحصيلة اليومية بأكثر من 2400 حالة.ومن ناحية أخرى، انخفض عدد الحالات الحرجة بمقدار 44 حالة إلى 488.كما تم تسجيل 28 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بسبب المرض إلى 6480 وفاة، وظل معدل الوفيات دون تغيير عند 0.91%.وبلغ معدل انشغال وحدات العناية المركزة في جميع أنحاء البلاد 23.4% حتى الساعة 5 من مساء الأمس الأربعاء.