نائب بالكونغرس الأمريكي يعرب عن دعمه لإعلان نهاية الحرب الكورية

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قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إنه يؤيد إعلان نهاية رسمية للحرب الكورية، لكن ذلك سيكون بلا معنى إذا استمرت كوريا الشمالية في تهديد حلفاء الولايات المتحدة والأمن الإقليمي.وأصدر النائب "غريغوري ميكس" هذا الموقف في بيان نُشر على موقع اللجنة الإلكتروني أمس الأربعاء، حيث أدان تجارب الصواريخ الباليستية التي أجرتها كوريا الشمالية يوم الاثنين الماضي.وقال "ميكس" إن هذه هي المرة الرابعة في سلسلة إطلاق الصواريخ الباليستية التي لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها. وطالب كوريا الشمالية بالتخلي عن طموحاتها النووية وسلوكها الاستفزازي.وقال النائب الأمريكي إنه يدعم إعلان إنهاء الحرب كجزء من عملية السلام الشاملة، لكن الإعلان بمفرده لا معنى له إذا كانت كوريا الشمالية غير راغبة في الانخراط في الحوار، ولم تحرز أي تقدم يُذكر نحو نزع السلاح النووي، وتستمر في تهديد حلفاء الولايات المتحدة والاستقرار الإقليمي.وأشاد بجهود إدارتي "بايدن" و"مون" لاتخاذهما خطوات فعالة لإعادة كوريا الشمالية إلى الحوار، وحث بيونغ يانغ على العودة إلى طاولة المفاوضات.