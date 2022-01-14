هبوط المؤشر الاقتصادي الرائد في كوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالي

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شهد المؤشر الاقتصادي الرائد في كوريا الجنوبية هبوطا للشهر الخامس على التوالي، مما يشير إلى احتمال حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي الكوري.وفي تقرير أصدرته اليوم الخميس، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن المؤشر الاقتصادي الرائد لبعض الدول الرئيسية، منها كندا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا واليابان، قد مر بذروته، وتوقعت أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي لتلك الدول قريبا.وأشار التقرير إلى أن المؤشر الاقتصادي الرائد في كوريا الجنوبية قد بلغ في شهر ديسمبر من العام الماضي 101.2 نقطة، بانخفاض نسبته 0.09% مقارنة بالشهر الأسبق.وكان المؤشر الاقتصادي الرائد لكوريا قد شهد ارتفاعا لـ15 شهرا متتالية من شهر مايو عام 2020 وحتى شهر يوليو من العام الماضي، ثم هبط للشهر الخامس على التوالي منذ شهر أغسطس من العام الماضي.الجدير بالذكر أن المؤشر الاقتصادي الرائد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تم تصميمه لتوفير إشارات لنقاط التحول في دورات الأعمال لحوالي 6 إلى 9 أشهر مقدما.وتعني القراءة فوق 100 نقطة أن الاقتصاد من المتوقع أن ينمو مستقبلا.وبلغ متوسط المؤشر الاقتصادي الرائد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 100.5 نقطة في شهر ديسمبر من العام الماضي، بانخفاض نسبته 0.06% مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلا بذلك انخفاضا للشهر الخامس على التوالي.