أول انخفاض في حجم ودائع المقيمين في كوريا بالعملات الأجنبية منذ 5 أشهر

شهدت ودائع العملات الأجنبية للمقيمين في كوريا الجنوبية أول انخفاض منذ 5 أشهر.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخمس، بلغ إجمالي حجم ودائع العملات الأجنبية 97 مليار و220 مليون دولار حتى شهر ديسمبر من العام الماضي، بانخفاض مقداره 5 مليارات و750 مليون دولار، مقارنة بالشهر الأسبق.
وتشير ودائع العملات الأجنبية للمقيمين في كوريا إلى الودائع التي يمتلكها الأفراد الكوريون، والشركات الكورية، والأجانب المقيمين في كوريا لمدة أكثر من 6 أشهر، والشركات الأجنبية العاملة في كوريا.
وحسب أنواع العملات، سجلت الودائع بالدولار الأمريكي انخفاضا بقيمة 5 مليارات و840 مليون دولار، كما شهدت الودائع باليوان الصيني انخفاضا أيضا بقيمة 240 دولار.
وحسب أصحاب الودائع، زاد حجم ودائع الأفراد بقيمة 270 مليون دولار، فيما انخفض حجم ودائع الشركات بقيمة 6 مليارات و20 مليون دولار.