أول انخفاض في حجم ودائع المقيمين في كوريا بالعملات الأجنبية منذ 5 أشهر

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شهدت ودائع العملات الأجنبية للمقيمين في كوريا الجنوبية أول انخفاض منذ 5 أشهر.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخمس، بلغ إجمالي حجم ودائع العملات الأجنبية 97 مليار و220 مليون دولار حتى شهر ديسمبر من العام الماضي، بانخفاض مقداره 5 مليارات و750 مليون دولار، مقارنة بالشهر الأسبق.وتشير ودائع العملات الأجنبية للمقيمين في كوريا إلى الودائع التي يمتلكها الأفراد الكوريون، والشركات الكورية، والأجانب المقيمين في كوريا لمدة أكثر من 6 أشهر، والشركات الأجنبية العاملة في كوريا.وحسب أنواع العملات، سجلت الودائع بالدولار الأمريكي انخفاضا بقيمة 5 مليارات و840 مليون دولار، كما شهدت الودائع باليوان الصيني انخفاضا أيضا بقيمة 240 دولار.وحسب أصحاب الودائع، زاد حجم ودائع الأفراد بقيمة 270 مليون دولار، فيما انخفض حجم ودائع الشركات بقيمة 6 مليارات و20 مليون دولار.