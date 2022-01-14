منتخب كوريا الجنوبية يحقق انتصارين متتاليين في بطولة آسيا لكرة اليد

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استطاع منتخب كوريا الجنوبية تحقيق انتصارين متتاليين ضمن مباريات المجموعة الأولى من بطولة آسيا لكرة اليد، بعد فوزه على نظيره الأردني بـ 28 هدفا مقابل 24 هدفا في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، بعد أن كان قد فاز على منتخب سنغافوره في اليوم السابق بنتيجة 40 مقابل 9.وبهذا سيتمكن المنتخب الكوري من الصعود إلى المباريات النهائية بغض النظر عن نتائج مباراته مع المنتخب الكويتي التي ستقام غدا الجمعة.الجدير بالذكر أن الدول الخمس الأوائل من بين 16 دولة مشاركة في بطولة آسيا ستحصل على حق المشاركة في بطولة كرة اليد العالمية التي ستقام في بولندا والسويد العام القادم.وقد حصلت قطر لقب البطولة في الأربع بطولات الآسيوية التي أقيمت منذ عام 2012.