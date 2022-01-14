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الكوريتان

سيول تراقب عن كثب تحركات بيونغ يانغ

Write: 2022-01-20 13:55:28Update: 2022-01-20 16:10:30

سيول تراقب عن كثب تحركات بيونغ يانغ

Photo : YONHAP News

قالت وزارة التوحيد الوطني في كوريا الجنوبية إنها تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية. 
جاء ذلك في أعقاب تلميح كوريا الشمالية إلى إنهاء تعليقها الاختياري للتجارب النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات. 
وصرح مسؤول في الوزارة بأن حكومة سيول ستكون على أهبة الاستعداد لمواجهة احتمال زيادة تدهور الوضع، ودعا بيونغ يانغ إلى استئناف الحوار، مشددا على أهمية الدبلوماسية للتوجه نحو مستقبل السلام، بدلا من العودة إلى الماضي الذي تصاعدت فيه حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتدهورت العلاقات بين الكوريتين.
وفيما يخص إمكانية إلغاء كوريا الشمالية لقرارها بالتوقف عن إجراء التجارب النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات بشكل فعلي، رفض المسؤول التعليق المسبق على نوايا كوريا الشمالية وإجراءاتها القادمة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان إعلان إنهاء الحرب في شبه الحزيرة الكورية، الذي تسعى إليه حكومة سيول، لا يزال صالحا، قال المسؤول إنه سيمكن مناقشة ذلك الإعلان في أثناء المباحثات مع الدول ذات الصلة بالإدارة المستقرة للوضع في شبه الجزيرة الكورية.
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