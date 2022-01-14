المرشحان الرئاسيان للحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي يخوضان معركة متقاربة

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أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" ومنافسه من حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "يون صوك يول" يخوضان معركة متقاربة بفارق ضئيل في معدلات التأييد الشعبي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجري خلال الفترة من السابع عشر وحتى التاسع عشر من شهر يناير الجاري على ألف من المواطنين الكوريين البالغين، بلغت معدلات تأييد مرشح الحزب الحاكم "لي" 34%، بانخفاض قدره 3% مقارنة بالاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من العاشر وحتى الثاني عشر من يناير.وتلاه مرشح الحزب المعارض الرئيسي "يون" بالحصول على 33% من معدلات التأييد، بزيادة نسبتها 5%.بهذا، تفوق "لي" على "يون" بفارق 1% فقط.أما مرشح حزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول سو" فبلغت معدلات تأييده 12%، بانخفاض قدره 2% مقارنة بالاستطلاع السابق.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم بلغت 36%، وتلاه حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي بـ32%، وحزب الشعب المعارض الصغير بـ7%، وحزب العدالة المعارض الصغير بـ4%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.