توقعات بتأجيل اليابان توصية إدراج منجم العمل القسري ضمن قائمة اليونسكو

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تبين أن الحكومة اليابانية قد تقوم بتأجيل مساعيها لترشيح منجم "سادو"، الذي تم فيه إجبار مواطنين كوريين على العمل القسري خلال فترة حكمها الاستعماري، لإدراجه ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي.ويرجع السبب في هذا التأجيل إلى توصل اليابان إلى أن الإدراج سيكون غير مرجح حتى لو تقدمت بتوصية، بسبب المعارضة القوية من قبل كوريا الجنوبية.وكانت اليابان قد أجبرت حوالي ألف من الكوريين على العمل القسري في منجم "سادو" لتأمين إمداداتها العسكرية خلال فترة الحرب العالمية الثانية.وقالت وسائل الإعلام اليابانية إن الحكومة ستؤجل التوصية بإدراج منجم "سادو" ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي، على الرغم من أنه كان المرشح الياباني الوحيد للإدراج على قائمة اليونسكو.ومن المتوقع أن تتوصل طوكيو إلى قرار في هذا الشأن خلال الأسبوع القادم، وأن تواصل جهودها لإدراج المنجم بعد عام 2024.وكانت منظمة اليونسكو قد وضعت مبدأ يقضي بعدم إدراج موقع معين ضمن قائمتها للتراث الثقافي العالمي إذا كان هناك اعتراض من دولة أو دول أخرى على إدراجه، وذلك بناء على طلب من اليابان.