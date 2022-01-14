الرئيس مون والرئيس المصري يناقشان صفقة شراء المدافع ذاتية الدفع الكورية الجنوبية

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قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" اليوم الخميس إنه سيبذل جهودا مشتركة مع الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" لبيع مدافع "هاوتزر K-9" ذاتية الدفع الكورية الجنوبية إلى الجيش المصري.وأدلى "مون" بهذه التصريحات خلال الإعلان المشترك عن نتائج قمته مع الرئيس المصري "السيسي"، مما أثار الآمال في توقيع صفقة أخرى لتصدير مدافع "K-9" الكورية الجنوبية، بعد العقد بقيمة 1.9 تريليون وون الذي تم توقيعه خلال زيارة "مون" إلى أستراليا في الشهر الماضي.وقال "مون" إن الزعيمين اتفقا على أن تلك الصفقة تمثل إنجازا للتعاون الدفاعي القائم على الثقة المتبادلة بين البلدين، وأكد أن تلك المدافع ذاتية الدفع ستمثل مساهمة كبيرة لتعزيز قوة الجيش المصري.وإذا تم إبرام الصفقة، فستكون أول صفقة لتصدير مدافع "هاوتزر K-9" إلى الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد صدرت كوريا الجنوبية تلك المدافع إلى تركيا وبولندا والهند والنرويج وفنلندا وإستونيا وأستراليا.وخلال القمة، اتفق الجانبان أيضًا على إجراء دراسة جدوى مشتركة لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية، حيث تسعى سيئول والقاهرة إلى تعميق التعاون الاقتصادي بينهما. وإذا تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع مصر، فستكون أول اتفاقية من نوعها بين كوريا الجنوبية ودولة أفريقية.وقد شهدت التجارة الثنائية بين كوريا ومصر ارتفاعًا في السنوات الأخيرة حيث سجلت 2.3 مليار دولار في العام الماضي. وبلغ الاستثمار التراكمي لكوريا الجنوبية في مصر 730 مليون دولار اعتبارا من نهاية العام الماضي.كما وقع "مون" والرئيس المصري مذكرة تفاهم لتقديم قرض ميسر من سيول إلى القاهرة بقيمة مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن يتم استخدام القرض في تمويل مشروعات البناء والبنية التحتية في مصر، بما في ذلك تحديث شبكات السكك الحديدية وبناء محطات لتحلية المياه، وفقًا لمسؤولين كوريين.