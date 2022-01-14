ثلاث شركات كورية تشارك في تصنيع علاج ميرك المضاد لكورونا

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تم اختيار ثلاث شركات كورية جنوبية من بين عشرات من شركات الصناعات الدوائية الأخرى من جميع أنحاء العالم، من أجل إنتاج أقراص علاج شركة "ميرك" المضاد لفيروس كورونا.وقالت وزارة الصحة الكورية الجنوبية أمس الخميس إن شركة "هان مي فارم" وشركة "سيلتريون" وشركة "دونغ بانغ" سوف تنتج أقراص دواء "مولنوبيرافير" المضاد للفيروس ليتم تقديمه إلى 105 دول.وقالت الوزارة إن شركة "سيلتريون" ستقوم بتصنيع المنتج النهائي، وستنتج شركة "دونغ بانغ" مكوناته، بينما ستقوم شركة "هان مي فارم" بتصنيع كليهما.وقد أعلن تجمع براءات اختراع الأدوية، المدعوم من الأمم المتحدة، أنه حصل على ترخيص خاص من شركة "ميرك" لإنتاج الدواء، واتفق مع 27 شركة لتصنيع الأدوية العامة، ومن بينها الشركات الثلاث الكورية، لإنتاج وتصنيع العلاج المضاد للفيروس وتوسيع نطاق وصوله إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.