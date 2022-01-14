الرئيس مون يتحدث للصحافة المصرية عن تحديات السلام في شبه الجزيرة الكورية

Photo : YONHAP News

تحدث الرئيس "مون جيه إين" عن الظروف الصعبة التي تحيط بالجهود المبذولة لإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.جاء ذلك في مقابلة مكتوبة في صحيفة الأهرام المصرية نُشِرت أمس الخميس، حيث يزور الرئيس الكوري الجنوبي مصر حاليا لمدة ثلاثة أيام.وقال الرئيس "مون" إن الوضع الحالي للسلام "في حالة سبات"، وأضاف أن هذا يدل على أن إحلال السلام ليس أمرا سهلا، وأن طريق السلام ليس ممهدا بعد.وكان الرئيس الكوري الجنوبي يشير على الأرجح إلى مبادرته لإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية، والتي لم تحقق تقدما يُذكر في ظل التطورات الأخيرة، بما في ذلك سلسلة الإطلاقات الصاروخية لكوريا الشمالية خلال هذا العام، كما ألمحت بيونغ يانغ أمس الخميس أنها قد تعلق وقفها الاختياري لإطلاق الصواريخ الباليستية البعيدة المدى والتجارب النووية، متذرعة بما وصفته بالسياسات العدائية للولايات المتحدة.وفي إشارة إلى جهود إدارته وإنجازاتها لإعادة كوريا الشمالية إلى الحوار وتخفيض التوتر في شبه الجزيرة الكورية، تعهد "مون" بأن يعمل جاهدا من أجل تحقيق السلام وعدم التوقف عن السعي من أجله حتى نهاية فترة رئاسته.