الولايات المتحدة واليابان تؤكدان التزامهما بإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية

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أكدت الولايات المتحدة واليابان من جديد التزامهما بالتفكيك الكامل والقابل للتحقق والنهائي لبرنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.وفي بيان حول معاهدة حظر الانتشار النووي صدر أمس الخميس، قال البلدان إنهما ملتزمان بشدة بـ "التفكيك الكامل والقابل للتحقق والنهائي" لجميع برامج الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة والمرافق ذات الصلة في كوريا الشمالية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.كما حث البيان كوريا الشمالية على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي والعودة إلى الامتثال لمعاهدة حظر الانتشار النووي والوفاء بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وبالإضافة إلى ذلك، دعا البيان المجتمع الدولي بأسره إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي.ومن المقرر أن يعقد قادة الولايات المتحدة واليابان قمة افتراضية اليوم الجمعة.ويأتي البيان بعد أن ألمحت كوريا الشمالية أمس الخميس إلى أنها قد تنهي تعليقها الاختياري للتجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية طويلة المدى.