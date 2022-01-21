الدولية الولايات المتحدة وسبع دول تطالب بفرض عقوبات على أشخاص كوريين شماليين

أدانت الولايات المتحدة وسبع دول أخرى سلسلة الإطلاقات الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، ودعت الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على الأفراد الذين يساهمون في تطوير الصواريخ الكورية الشمالية.

وأصدرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" بيانا مشتركا في هذا الصدد أمس الخميس، قبل انعقاد الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الإطلاقات الصاروخية.

وتضمن البيان دعما من ألبانيا والبرازيل وفرنسا وأيرلندا واليابان والإمارات وبريطانيا.

وحثت الدول الثماني لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة على الدعم الفعال لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بكوريا الشمالية، كما دعت إلى معاقبة المتورطين في تطوير برامج الأسلحة غير المشروعة، مثل العقوبات التي اقترحتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وجاء الطلب قبل أن تقرر الصين وروسيا عرقلة المحاولة الأمريكية لفرض عقوبات إضافية، حيث قررتا "وقف" المقترح.

وحثت الدول الثماني كوريا الشمالية على وقف أعمالها غير القانونية والعودة إلى الحوار، مؤكدة على أنها تقف على أهبة الاستعداد لدعم العودة إلى المشاركة والدبلوماسية دون شروط مسبقة.

