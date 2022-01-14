22 % زيادة في صادرات كوريا في أول 20 يوما من يناير

Photo : YONHAP News

ارتفعت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بنسبة أكثر من 20% في أول 20 يوما من شهر يناير الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لبيانات مبدئية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الجمعة، بلغت قيمة الشحنات الصادرة للبلاد 34.4 مليار دولار في الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 22%.وأشارت البيانات إلى أن متوسط الصادرات اليومية خلال تلك الفترة بلغ 2.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عدد أيام العمل 15 يوما.ومن بين المنتجات التي شهدت زيادة في صادراتها: الأجهزة الإلكترونية المنزلية، وأشباه الموصلات، والمنتجات النفطية، والسيارات، بينما انخفض حجم صادرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 40.4%.وزادت قيمة الصادرات الكورية إلى الصين بنسبة 18%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 28%، وإلى فيتنام بنسبة 9.6%.أما قيمة واردات كوريا فبلغت 40.1 مليار دولار في أول 20 يوما من يناير، بزيادة نسبتها 38.4%.