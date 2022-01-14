كوريا ومصر تعززان التعاون في مجال الصناعات المستقبلية

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اتفقت كوريا الجنوبية ومصر على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والسيارات الكهربائية وتحلية مياه البحر.جاء ذلك في مذكرات التفاهم الخمس التي تم توقيعها في اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة الكورية، ومؤسسة تنمية التجارة الكورية، والرابطة المصرية لرجال الأعمال، أمس الخميس في القاهرة، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا الرئيس الكوري "مون جيه إين" لمصر.وحضر الاجتماع عن الجانب الكوري الرئيس "مون"، ووزير الصناعة "مون صُنغ أوك"، ورئيس مؤسسة تنمية التجارة، وعدد من مسؤولي الشركات الكورية.أما الجانب المصري فمثله رئيس مجلس الوزراء "مصطفي مدبولي"، ووزيرة التجارة والصناعة "نيفين جامع"، وعدد آخر من مسؤولي الشركات المصرية.واتفق المشاركون على تنمية التعاون على مستوى الحكومة والقطاع الخاص، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمواصلات العامة الصديقة للبيئة.