الحكومة الكورية توافق على مشروع ميزانية تكميلية بقيمة 14 تريليون وون

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وافقت الحكومة الكورية اليوم الجمعة على مشروع ميزانية تكميلية بقيمة 14 تريليون وون سيتم تخصيصها لتقديم عدم لأصحاب الأعمال الصغيرة والحرة المتضررين من جائحة كورونا.بهذا سيبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي لهذا العام 621 تريليونا و700 مليار وون، بزيادة مقدارها 16.8 تريليون وون مقارنة بالعام الماضي، وسوف يتم تسديد معظم قيمة الميزانية التكميلية من خلال إصدار سندات وطنية، مما سيتسبب في ارتفاع معدل الديون الوطنية بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي إلى مستوى 50.1%.وبسبب تخصيص الميزانية التكميلية الجديدة، بلغ معدل الزيادة في الإنفاق الحكومي 11.4%، فيما شهد حجم الديون الوطنية زيادة بقيمة 11.3 تريليون وون، ليرتفع إجمالي حجم الديون إلى 1075.7 تريليون وون.وقد تخطى لأول مرة حجم الديون الوطنية مستوى ألف تريليون وون بعد المصادقة على ميزانية هذا العام.وستبلغ قيمة العائدات الحكومة 553.6 تريليون وون هذا العام.