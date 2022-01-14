تجاوز الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا مستوى 6 آلاف لليوم الثاني

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ظل عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية في مستوى يزيد عن 6 آلاف حالة لليوم الثاني على التوالي، وسط الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون".وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إنه تم الإبلاغ عن 6 آلاف و769 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 719 ألفا و269 حلة.وشهدت كوريا زيادة في عدد حالات الإصابة اليومية بما يزيد عن ألفي حالة مقارنة بالأسبوع الماضي، و3 آلاف حالة مقارنة بما قبل أسبوعين، ومن المتوقع أن يزداد العدد ليصل إلى ما يتراوح بين 7 آلاف و8 آلاف حالة في الأسبوع القادم.أما عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة فقد استمر في الانخفاض، ليصل إلى 431.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 6 آلاف و501حالة وفاة حتى الآن، بعد أن تم تسجيل 21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 6 آلاف و482 حالة محلية المصدر، بينما تم تأكيد 287 حالة لدى الوافدين من الخارج.