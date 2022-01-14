الحكومة الكورية تراقب عن كثب التوتر المتصاعد في أوكرانيا

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قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها تراقب عن كثب الوضع في أوكرانيا وسط تصاعد التوتر بشأن الغزو الروسي المحتمل لها.وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيول "تشيه يونغ سام" للصحفيين أمس الخميس بأن الوزارة تراقب عن كثب الوضع في أوكرانيا بالتعاون مع السفارة الكورية هناك.وأضاف أن الوزارة ستتخذ التدابير اللازمة وستجري اتصالات مع السفارة الكورية في أوكراينا لحماية سلامة المواطنين الكوريين المقيمين هناك.يشار إلى أن عدد الكوريين المقيمين في أوكرانيا يبلغ حوالي 800 شخص، ولا أحد منهم يقيم في مناطق الحدود مع روسيا، والتي تشهد تصاعد التوتر العسكري.وأضاف المتحدث "تشيه" أن الوزارة على تواصل مستمر مع الولايات المتحدة لإيجاد حل سلمي لقضية أوكرانيا.وأعرب مسؤول في وزارة الخارجية عن أمله في أن يتم حل قضية أوكرانيا من خلال الحوار وبالوسائل الدبلوماسية.