كوريا تقدم لمصر قرضا بمليار دولار

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وقعت كوريا الجنوبية ومصر مذكرة تفاهم خاصة بتقديم قرض بقيمة مليار دولار لمصر.وقالت وزارة المالية الكورية اليوم الجمعة إن البلدين اتفقا على تقديم قرض بقيمة مليار دولار من صندوق التعاون الاقتصادي الخارجي الكوري لمصر حتى عام 2026.يشار إلى أن صندوق التعاون الاقتصادي الخارجي الكوري قد تم إنشاؤه عام 1987 لتنشيط التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية والدول النامية.واتفق الجانبان أيضا على تنفيذ المشروعات المرتبطة بمجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المستدامة والتعليم العالمي العلمي والمهني، لتحقيق "رؤية 2030" المصرية و"الصفقة الجديدة" الكورية بشكل مشترك.وتوقعت الوزارة الكورية أن تسهم مذكرة التفاهم الموقعة في توسيع آفاق التعاون بين البلدين وزيادة مشاركة الشركات الكورية في المشروعات الوطنية المصرية.الجدير بالذكر أن شركة "هيون ديه روتيم" الكورية تشارك في تحديث أنظمة السكك الحديدية في مصر، بما في ذلك الخط بين الأقصر والسد العالي.