الحكومة الكورية تشغل فريقا للطوارئ لحادث كوانغ جو

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أقامت الحكومة الكورية مقرا مركزيا يضم فريقا للطوارئ فيما يتعلق بالحادث المميت في موقع بناء الشقق في مدينة "كوانغ جو" في جنوب غرب البلاد.ووفقا لوزارة العمل أمس الأحد، يتكون فريق العمل من مسؤولين من وزارات العمل والإدارة العامة والأراضي ووكالة مكافحة الحرائق الوطنية. وسوف يشرف الفريق، الذي يقوده وزير العمل "آن كيونغ دوك"، على البحث عن عمال البناء المفقودين وإنقاذهم، وتنفيذ إجراءات ما بعد الحادث ودعم العائلات الثكلى.وقررت وزارة الإدارة العامة والداخلية تقديم دعم خاص لمدينة "كوانغ جو" يتمثل في دعم مالي لأنشطة البحث والإنقاذ.وتخطط وكالة الإطفاء الوطنية لتشكيل فريق إنقاذ للطوارئ وتعبئة أفراد الإنقاذ من جميع أنحاء البلاد بحيث يبدؤون عمليات البحث عندما تكون الظروف آمنة.