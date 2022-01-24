مرشحو الرئاسة يجذبون الناخبين بتعهدات انتخابية جديدة

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كشف مرشحو الرئاسة من الحزبين الحاكم والمعارض خلال عطلة نهاية الأسبوع عن تعهدات انتخابية جديدة من أجل جذب الناخبين، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر بها يوم 9 مارس القادم. فقد تعهد المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" يوم أمس الأحد بإنشاء 3,1 مليون مسكن على مستوى البلاد، وقدم اعتذارا عن سياسة إدارة مون العقارية الفاشلة. وقال لي إنه سيخصص 30 في المائة من المنازل للشباب وسيوفر 480 ألف منزل في سيول وحدها، باستخدام الأراضي العامة حول مطار "كيم بو" وبعض الأراضي في منطقة "يونغ سان".ومن جانبه أعلن المرشح الرئاسي عن حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "يون صوك يول" عن أربعة تعهدات انتخابية كان قد تم اختيارها من بين حوالي 1500 اقتراح عام نُشر على موقع إلكتروني يضم تعهداته الانتخابية. وتشمل التعهدات الأربعة ضمان العمل عن بعد للعاملين خلال قيامهم بتربية الأطفال، وتعزيز السلامة المرورية لراكبي الدراجات النارية، ومنع سرقة المعلومات من مشتركي التأمين الصحي.أما المرشح الرئاسي من حزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول سو" فقد عقد جولة في المناطق الجنوبية من بوسان وأولسان خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي رسالة عامة إلى زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون"، طلب "آن" من "كيم" إعلان التزامه بنزع السلاح النووي واستئناف المحادثات.