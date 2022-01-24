عدد العمال المحبطين في كوريا يصل إلى أعلى مستوياته في عام 2021

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وصل عدد العمال المُحبَطين في كوريا، أي الأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن وظائف، إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، كان هناك 628 ألف شخص توقفوا عن البحث عن وظائف في عام 2021، وهو العدد السنوي الأعلى منذ عام 2014. وأوضح التقرير أن "العمال المحبطين" هم أشخاص عاطلون عن العمل ويرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظيفة أو تخلوا عن ذلك تماما، بعد الفشل في العثور على عمل في الأسابيع الأربعة السابقة، وذلك لأسباب مرتبطة بسوق العمل.كما زاد عدد العاطلين عن العمل على المدى الطويل، الذين فشلوا في الحصول على وظائف بعد البحث لأكثر من ستة أشهر، بنسبة 8,1% على أساس سنوي، ليصل إلى 128 ألفا في عام 2021.ويمثل هذا الرقم أول زيادة منذ ثلاثة أعوام، وكان ما يقرب من نصف عددهم في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.وفي العام الماضي، انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 71 ألفا عن العام السابق إلى مليون و30 ألف شخص، مع انخفاض معدل البطالة بنسبة 0,3%، ليصل إلى 3,7%.