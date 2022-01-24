مسؤول سابق في وكالة الطاقة الذرية يقول إن كوريا الشمالية تحتفظ بموقعها النووي

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قال نائب سابق لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن كوريا الشمالية تحتفظ بموقع"بونغ كيه ري" للتجارب النووية، الذي دمرت فيه بعض الأنفاق في عام 2018.وقدم "أوللي هاينونين" الذي يعمل حاليا كباحث في مركز "ستيمسون"، هذا التقييم في مقابلة مع راديو صوت أمريكا نقلاً عن صور الأقمار الصناعية للموقع.وأوضح الباحث أن مسارات السيارات وإزالة الثلوج تشير إلى أن كوريا الشمالية تقوم ببعض الصيانة في المباني هناك. كما أشار المسؤول السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن هذه الأنشطة تعتبر أكثر من مجرد مراقبة، وأن كوريا الشمالية قد احتفظت ببعض المباني هناك في حالة جيدة. وأضاف أنه لا يوجد في الموقع النووي عدد كبير من الأشخاص، ولكن يبدو أنه يوجد عدد قليل من المباني قيد الاستخدام.ومع ذلك، توقع"هاينونين" أنه سيكون من الصعب على كوريا الشمالية إجراء تجربة نووية في ذلك الموقع على الفور، مشيرا إلى حدوث الكثير من الأضرار نتيجة لوجود صخور وجبل حول الموقع، خلال إجراء اختبارات قوية في الماضي.