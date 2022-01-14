إصابات كورونا اليومية في كوريا تظل في مستوى يزيد عن 7 آلاف

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ظل عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الدنوبية في مستوى يزيد عن سبعة آلاف حالة لليوم الثالث على التوالي وسط الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون".وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا اليوم الاثنين إنه تم الإبلاغ عن سبعة آلاف و513 إصابة جديدة طوال اليوم السابق، بما في ذلك 354 إصابة بين القادمين من الخارج. وزادت الحصيلة اليومية أمس بقدار ثلاثة آلاف و656 مقارنة بالأسبوع الماضي، وبأكثر من ضعفي الرقم قبل أسبوعين.وقد ارتفع عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون بمقدار أربعة آلاف و830 في الأسبوع الماضي، ليصل الإجمالي إلى ما يقرب من عشرة آلاف. وقالت الحكومة الكورية إن معدل اكتشاف المتحور أوميكرون بلغ 50,3% حتى الأسبوع الماضي.وانخفض عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة بمقدار 13، ليصل إلى 418، فيما تم الإبلاغ عن 25 حالة وفاة أخرى في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع من إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلاد إلى ستة آلاف و565 حالة وفاة، وبلغ معدل الوفيات 0,89%.وقالت السلطات الصحية إنه حتى الساعة 5 من مساء أول من أمس السبت، بلغ معدل انشغال وحدات العناية المركزة في جميع أنحاء البلاد 19,7%.