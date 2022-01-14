الرئيس الكوري يعود إلى البلاد بعد جولة في 3 دول عربية

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عاد الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى البلاد يوم السبت الماضي بعد 8 أيام من جولته في 3 دول عربية، هي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.وقد تركزت جولة الرئيس "مون" على تعزيز الدبلوماسية والتعاون الدفاعي مع الدول الثلاث.وفي أثناء زيارته للإمارات العربية المتحدة، تم توقيع صفقة بقيمة 4 تريليونات وون لتصدير صواريخ أرض جو متوسطة المدى من طراز "تشون كونغ 2" للإمارات، وذلك خلال لقائه مع الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم إمارة دبي.وقام الرئيس "مون" بزيارة لمعرض إكسبو دبي، حيث روج لملف بوسان لاستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030.وفي المملكة العربية السعودية، التقى "مون" مع ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، واتفق معه على تعزيز التعاون في الاقتصاد الأخضر والهيدروجيني.كما عقد اجتماعا مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور "نايف فلاح الحجرف"، واتفق معه على استئناف مفاوضات للتجارة الحرة بين كوريا ومجلس التعاون الخليجي العربي التي تم تعليقها في عام 2010.وخلال إقامته في مصر، أجرى الرئيس "مون" محادثات قمة مع الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي".