تشا جون هوان يفوز ببطولة القارات الأربع لاتحاد التزلج الدولي

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فاز لاعب التزلج على الجليد االكوري "تشا جون هوان" ببطولة القارات الأربع للتزلج الراقص على الجليد للعام 2022 التي أقيمت في مدينة تالين في إستونيا أمس الأحد، حيث حصل على مجموع نقاط بلغ 273.22 نقطة، متغلبا على منافسه الياباني "كاتسكي دومونو".بهذا أصبح اللاعب "تشا" أول لاعب كوري يحصل على ميدالية ذهبية في بطولة القارات الأربع للتزلج الراقص على الجليد.وكان "تشا" قد حصل على المركز الخامس في البطولة التي أقيمت في سيول في عام 2020.وفي التزلج الراقص على الجليد للنساء، فازت اللاعبة الكورية "لي هيه إين" بالميدالية الفضية في المباراة التي أقيمت أول من أمس السبت ضمن نفس البطولة، بالحصول على 213.52 نقطة، بعد اللاعبة اليابانية "ماي ميهارا".