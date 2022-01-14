16 % زيادة في صادرات المحتويات الكورية في عام 2020

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تجاوز حجم صادرات المحتويات الكورية 14 تريليون وون في عام 2020 رغم جائحة كورونا.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، بلغ حجم صادرات كوريا من المحتويات 14.2 تريليون وون في عام 2020، أي ما يعادل 11 مليارا و924 مليونا و280 ألف دولار، بزيادة نسبتها 16.3% مقارنة بالعام الأسبق.يشار إلى أن إجمالي حجم الصادرات الكورية لعام 2020 قد شهد انخفاضا بنسبة 5.5% مقارنة بالعام الأسبق.ويرجع السبب في زيادة صادرات المحتويات الكورية إلى موجة الثقافة الكورية التي اجتاحت أرجاء مختلفة من العالم، حيث زاد حجم صادرات المنشورات بنسبة 61,1%، فيما زاد حجم صادرات الأفلام السينمائية بنسبة 43%، وأفلام الكرتون بنسبة 36.3%، والبرامج التلفزيونية بنسبة 28.5%، والألعاب الإلكترونية بنسبة 23.1%.وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم مبيعات المحتويات الكورية بلغ 128 تريليونا و287 مليار وون في عام 2020، بزيادة نسبتها 1.2% مقارنة بالعام الأسبق.وقال التقرير إن عدد الشركات المتخصصة في إنتاج المحتويات بلغ 99 ألفا و551 شركة في عام 2020، بانخفاض نسبته 4.4%، كما انخفض عدد العاملين في صناعة المحتويات بنسبة 5.9% ليصل إلى حوالي 642 ألف شخص.