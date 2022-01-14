السفارة اليابانية لدى سيول ترفض استلام هدايا الرئيس مون للسفير الياباني

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رفضت السفارة اليابانية لدى كوريا الجنوبية استلام هدايا قدمها الرئيس الكوري "مون جيه إين" للسفير الياباني بمناسبة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، احتجاجا على أن الصورة المطبوعة على صندوق الهدايا والتي ترمز لجزر دوكدو المثيرة للجدل بين سيول وطوكيو.وقال مسؤول في السفارة اليابانية في سيول لتلفزيون كي بي إس الكوري أمس الأحد إن السفارة رفضت استلام الهدايا يوم السبت الماضي وأعادتها إلى مكتب الرئاسة الكورية بعد أن أكدت أن الصورة التي يعتقد أنها جزر دوكدو مطبوعة على صندوق الهدايا التي بعث بها الرئيس "مون" للسفير الياباني "كويتشي آيبوشي".وأضاف المسؤول أن السفارة اليابانية قامت بنقل موقف اليابان المتعلق بملكية جزر دوكدو، وقدمت احتجاجا شديد اللهجة عند إعادة الهدايا.وقد بعث مكتب الرئاسة الكورية بالهدايا، التي تشمل خمرا تقليديا وكستناء، إلى السفراء الأجانب المعتمدين في كوريا الجنوبية بمناسبة عيد رأس السنة القمرية الجديدة.وعادة تتغير الصورة المطبوعة على صندوق الهدايا كل عام، وقد تم طبع صورة شروق الشمس فوق جزر دوكدو على صندوق هذا العام، على أمل أن يكون هذا العام عاما تتم فيه السيطرة على جائحة كورونا.وقال مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية في تصريح أدلى به للكي بي إس إن مكتب الرئاسة لا يمكنه تأكيد ما إذا كان قد تمت إعادة الهدايا أم لا.